Fiesta del Bote del Dragón: Dubai Mall exhibió productos culturales

Como primer festival chino reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la Fiesta del Bote del Dragón atrae cada vez más la atención en todo el mundo. Del 8 al 10 de junio, el Grupo de Medios de China (CMG por sus siglas en inglés) desarrolló un evento especial para celebrar este tradicional festival en Dubai.

En Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, CMG encabezó una oportunidad para "Experimentar la cultura de la Fiesta del Bote del Dragón". En él se mostraron productos culturales creativos, incluyendo cajas de zongzi para regalar, platos de dragón y bloques de construcción de CMG.

Además, presentó los programas de CMG en árabe e inglés en una gran pantalla, para promover los intercambios culturales entre China y los Emiratos Árabes Unidos.

"He visto esto en la televisión pero es la primera vez que veo algo tan hermoso y grande como esto. Es muy interesante. Yo estaba realmente impresionada por el corte de papel en ese lado donde no hay dibujos, no hay líneas y se toma un pedazo de papel y simplemente cortan a través de él. Es muy impresionante", destacó Preggy Naidoo, un turista sudafricano.

"Aquí está un marcapáginas que conseguí, con la palabra 'China' escrita en él. Aquí está el recorte de papel, y además me regalaron una bolsita con una fragancia maravillosa. Aunque estamos en el extranjero, estos artículos nos hicieron sentir el ambiente festivo. Me encanta mi país natal", expresó Jiang Xiaoshan, una ciudadana china.