Paraguay: Oposición apoyan el principio de una sola China

Por: CGTN En Español

El Gobierno paraguayo es el único de América del Sur que aún no se ha adherido al principio de una sola China. Sin embargo, amplios sectores sociales se oponen a esta postura y alegan que reconocer este principio y establecer relaciones con China podría ser estratégico y beneficioso para su país y para su pueblo.

Algunos políticos de los partidos opositores de la izquierda de Paraguay explican por qué el pueblo paraguayo no piensa igual que su Gobierno.

"China para mí es un gran referente. Todavía más, el año pasado fui a China y me quedé fascinado, de hecho estuve por segunda vez en China después de 20 años, volví y la considero un referente en todo sentido en la manera en que han planificado, sobre todo la planificación, es una de las cosas que más me sorprende", dijo el periodista y excandidato a vicepresidente, Leonardo Rubín.

Este periodista y locutor, que fue candidato a vicepresidente y senador con el partido Frente Guasú, opina que Paraguay debería tener más relaciones con China.

"Para mí es un error gigantesco estratégico que Paraguay no tenga relaciones diplomáticas con China, nosotros somos el único país en Sudamérica que seguimos atados al pasado. Taiwan es parte de China, yo no tengo ninguna duda de que Taiwan es parte de China. Y Paraguay elige todavía, por presiones realmente geopolíticas porque no es una decisión propia por cuestiones geopolíticas, insiste con Taiwan y lo único que hace es perder una oportunidad mucho más grande de tener relación, en vez de tenerla con el país decide tener relaciones con una provincia, algo que es completamente ilógico", añadió.

Por su parte, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo, Najeeb Amado, explica la historia que une al pueblo chino con el pueblo latinoamericano.

"La relación entre Paraguay y China entre los pueblos, se ha venido expresando de diversas formas a través de organizaciones no gubernamentales, a través de diversas maneras de encuentro comercial, pero no solo comercial sino también cultural", expresó Najeeb.

"Una situación muy lamentable es un acceso muy rastrero de parte del Gobierno paraguayo que no favorece una apertura diplomática plural, pragmática y favorable realmente a los intereses generales de desarrollo que tiene nuestro país", dijo.