Pascuala Ilabaca y su paso por la TV china: "Una experiencia inolvidable para mi carrera"

Feliz y con ganas de que no sea su último viaje al gigante asiático, Pascuala Ilabaca contó a Efecto China de Cooperativa cómo fue su experiencia en China, luego de que participara a fines de 2023 en un show televisivo que llegó a millones de personas.

La cantautora chilena relató que "fue sumamente sorpresiva la invitación" y que la aceptó porque "tenía una curiosidad brutal de poder ir a China, de poder mostrar mi música en ese contexto y, además, la invitación venía con la idea de hacer una colabroación con el tenor chino Shang Shang, que también fue muy estimulante".

En ese sentido, Pascuala explicó que "a mí siempre me ha gustado ser un puente para poder conectar distintas culturas, porque desde niña me críe viajando. Tengo esa experiencia y es una de las fortalezas de mi propuesta musical".

Así, resaltó, "fue completamente alucinante" su viaje de cinco días a Beijing.

Pascuala cantó en CCTV su tema "El Baile del Kkoyaruna", escogida especialmente porque "es una canción andina en que el coro es pentatónico que escribí en la frontera con China, en una parte de la India".

"Musicalmente -agregó- hay harta influencia del oriente en mi música y hay harto intercambio y encuentro entre la música andina y la música china".

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Sobre la experiencia en el plató chino, la cantante chilena resaltó que "era impactante la cantidad de artistas con los que estaba colaborando, el set de televisión que es el set más grande en el que he estado toda mi vida, el cariño que me dieron en toda la producción. Me maquillaron entre cinco personas, me dejaron lo más bonita que puedo ser, todo fue muy digno".

"Muchas veces, los artistas chilenos sufrimos una falta de valoración de la cultura y del arte en nuestro país y, en este caso, me sentí todo lo contrario, como una reina (...) fue realmente una experiencia muy inolvidable para mi carrera", resaltó a Cooperativa.

Sobre su futuro en el gigante asiático, Pascuala contó que recibió "una cantidad de cariño de la gente que no había imaginado. Se nota que hay mucho interés y mucha ganas de que la cultura chilena sea vista".

Por ello, explicó, le gustaría volver a China con su banda, para lo cual ya inició los primeros contactos diplomáticos. "Quiero abrir más puertas a otros estilos de festivales".

Mira acá la presentación de Pascuala en la televisión china: