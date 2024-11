Caso Monsalve: Cordero declaró que solo se encontró un millón de pesos asignados para gastos reservados

En el marco de la investigación contra Manuel Monsalve, en prisión preventiva por los delitos de violación y abuso sexual, se conoció la declaración de la autoridad que lo reemplazó en el cargo: Luis Cordero, instancia en la que abordó las diligencias realizadas y la situación del uso de fondos de gastos reservados.

La declaración de Codero se realizó la mañana del 29 de octubre pasado, 11 días después de asumir la repartición en medio de la bullada salida de Monsalve del Gobierno.

Según reveló El Mercurio este viernes, uno de los puntos que más llamó la atención de su relato fue sobre un eventual mal uso de gastos reservados por parte del exsubsecretario, dado que, en la caja fuerte asociada a los gastos reservados, solo se encontró un millón de pesos.

"En relación a lo que el día de ayer (28 de octubre) referí públicamente respecto de los gastos reservados utilizados por Manuel Monsalve, señalo que ayer mismo se abrió la caja fuerte que existe en la oficina del subsecretario de Interior. Lo anterior, por cuanto el subsecretario del Interior tiene asignados gastos reservados, incluida Ley de Inteligencia", declaró el exministro de Justicia.

Según explicó la autoridad, "esos fondos se reciben semestralmente. Cada uno de ellos es de 50 millones. Hasta el primer semestre de 2024 estaban rendidas (sic)".

Pese a esto, dio cuenta que "se encontró en la caja fuerte una suma un poco superior a un millón en dinero en efectivo (...). Respecto de los fondos de este segundo semestre, no lo sé y se encuentra en curso su determinación".

"No tengo antecedente alguno, y fue lo que ayer públicamente referí, si existe un uso en regla o indebido de tales fondos. Del resultado de aquello, cualquiera sea, se les informará (a los fiscales) a la brevedad posible", puntualizó Cordero.

Situación de la víctima y el trabajo policial

En cuanto a la víctima de este delito, el actual subsecretario aseguró que "no la conoce", pero que sabe que "está con licencia y sigue siendo empleada a honorarios de la Subsecretaría".

En esta línea, indicó que "hay un sumario administrativo, instruido porque esta situación involucra a una persona que trabaja en su gabinete (me refiero a la víctima) y se trata de determinar responsabilidades de Monsalve y otras personas. Esto se hace previo a la aceptación de renuncia de Monsalve, pues en otro momento no se puede aplicar, en su caso, sanciones".

Respecto a presuntas irregularidades en el uso de las policías por parte de Monsalve, la autoridad dijo en su declaración que tuvo reuniones con los líderes policiales.

Según consignó El Mercurio, con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, realizó averiguaciones por el bullado viaje al sur de Monsalve, instancia en la que el uniformado aseguró que se "cumplió totalmente el protocolo de transporte de autoridad, y él dijo que no calificaban el motivo".

En tanto, con Eduardo Cerna, líder de la PDI, se descartó un mal uso de las cámaras de seguridad donde ocurrió el presunto abuso: "Yo le pregunto si la cadena de custodia de las cámaras está garantizada, como una forma de preguntar si habían alterado las cámaras. Cerna me contestó que no fueron alteradas", afirmó.

Asimismo, señaló que el 15 de octubre Cerna le reveló que "el personal de inteligencia en realidad había grabado las imágenes de las cámaras con un celular y no es que se hubiesen llevado copias directas de los equipos mismos".

Cordero también aclaró que "no he visto filmación alguna ni he tenido contacto con el personal de inteligencia PDI que hizo las gestiones encargadas por Monsalve".

Finalmente, admitió que fue hasta el 25 de octubre que se enteró de otras diligencias realizadas a petición de Monsalve.

"Después de la audiencia de cautela de garantías que había en esta causa ante el Séptimo Juzgado de Garantía, es que hablamos sobre otras gestiones de la PDI, como tratar de contactar a la víctima para saber, a encargo de Monsalve, si ella estaba bien. Esto me lo dijo como explicando por qué le había pedido la renuncia a la prefecto Vilches, pues él no sabía de estas diligencias de PDI", cerró Cordero en su declaración.