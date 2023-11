Plataformas de comercio electrónico ayudan a construir la Ruta de la Seda Digital

Susan Wangui, residente de Nairobi, ha comprado desde 2018 en Kilimall, una plataforma de comercio electrónico con sede en Kenia que opera entre China y África.

"Nunca me han decepcionado sus productos y siempre me han encantado sus descuentos", dijo Wangui, quien recientemente hizo su tercera compra en el sitio este mes.

"Me ahorra tiempo porque no tengo que ir a los centros comerciales de la ciudad. Es cómodo porque me lo entregan todo en la puerta de casa. Y los precios son justos en comparación con otras plataformas", indicó.

En África Oriental, muchos como Wangui creen que Kilimall tiene productos de buena calidad, una amplia selección, precios asequibles y un servicio eficiente.

Fundada en 2014 y con sede en Nairobi, Kilimall representa el comercio electrónico de la Ruta de la Seda y se ha convertido en la aplicación de comercio electrónico mejor clasificada de la región. Ha construido con éxito un puente digital entre China y África, creando cerca de 10.000 empleos locales.

El nombre de Kilimall procede del monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, de acuerdo con Yang Tao, su fundador y director general. "Queríamos crear una empresa localizada y una marca local, y esperamos escalar las alturas del comercio electrónico en África", indicó.

"Nuestra mayor ventaja es la enorme cadena de suministro de China", afirmó Xie Bin, cofundador y vicepresidente de Kilimall, quien dijo a Xinhua que la intención original del equipo era facilitar la presencia de empresarios chinos en África y, al mismo tiempo, ofrecer a la población africana un mayor acceso a los productos básicos chinos a mejores precios.

Para reducir costes y aumentar la eficiencia, el equipo exploró lo que denomina un modelo de negocio de "almacén de ultramar africano". Bajo este modelo, los comerciantes chinos envían sus productos a almacenes en países africanos antes de que los consumidores locales hagan sus pedidos, lo que permite a los compradores recibir sus compras lo antes posible.

En el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y con los "Nueve Proyectos" de cooperación China-África presentados en la Octava Reunión Ministerial del Foro de Cooperación China-África, Kilimall ha recibido un gran apoyo y ha crecido rápidamente.

Su tasa de entregas al día siguiente ha alcanzado el 82 por ciento, y su tasa de entregas con éxito el 98 por ciento. Los repartidores de Kilimall pueden verse ahora desde la Reserva Nacional de Masai Mara hasta las orillas del lago Victoria.

Con las principales empresas chinas de comercio electrónico actualmente ocupadas con las promociones de compras del Doble 11, Kilimall también trabajó duro durante la temporada promocional del Viernes Negro.

El director de marca de Kilimall, Liao Zhengrong, señaló recientemente a Xinhua que se han incluido en estas promociones productos por un valor total de decenas de millones de yuanes, incluidos electrodomésticos y productos de moda.

A la vez que conquista a los consumidores africanos con su rapidez y calidad, Kilimall también está ofreciendo oportunidades de empleo a cada vez más locales.

Desde gestores de ventas y mensajeros hasta comerciantes y agentes locales, Kilimall ha creado más de 5.000 nuevos empleos sólo en Kenia. Al mismo tiempo, Kilimall está buscando activamente socios locales de calidad.

Silas Musyoka, un keniano veinteañero y gerente de crecimiento de vendedores de Kilimall, se incorporó a la empresa hace cinco años. Hoy tiene unos ingresos estables y asesora a amigos que están pensando en iniciar su propio negocio.

"Aquí he aprendido mucho de conocimientos y técnicas avanzadas de comercio electrónico, me he familiarizado con el mercado y la cadena de suministro kenianos y comprendo mejor cómo desarrollar el sector del comercio electrónico en Kenia", dijo Musyoka. Él cree que el éxito de la práctica del comercio electrónico en China puede ayudar a Kenia a llenar un vacío en su mercado.

Otros gigantes chinos del comercio electrónico como Alibaba y Pinduoduo también han lanzado plataformas transfronterizas, como Lazada y Temu, para ayudar a que más productos chinos "se globalicen".

Con la mejora de la infraestructura económica digital mundial, más países pueden disfrutar de los dividendos del comercio electrónico transfronterizo de la Franja y la Ruta.

A finales de 2022, Kilimall tenía más de 10 millones de usuarios registrados, incluidos más de 7,2 millones de usuarios activos, y su tasa anual de recompra superaba el 50 por ciento. Ahora cuenta con más de 8.000 comerciantes y 12.000 tiendas, y se ha convertido en un software de compras líder en África Oriental en términos de descargas.

"No sólo estamos haciendo negocios en África, sino que también estamos permitiendo que la población local participe realmente en toda la cadena de comercio electrónico industrial y disfrute efectivamente de los dividendos de la economía digital", dijo Xie Bin.