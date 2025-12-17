"La Ronda Infinita" conmemora los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral en el GAM

En el marco de la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriela Mistral, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) presentan "La Ronda Infinita", una exposición de arte que propone una lectura del legado de la poeta.

Según información entregada por el Ministerio de las Culturas, la muestra fue curada por Josefina de la Maza, con asistencia de Federico Brega, y reúne obras de 28 artistas mujeres. A través de diversas materialidades y lenguajes, las piezas mantienen una línea con temas centrales del pensamiento mistraliano.

"Cada vez que volvemos a Gabriela Mistral, se revelan nuevas capas de su inmensa mirada: su profunda observación del mundo, su escucha de la naturaleza y su comprensión de la fragilidad humana. Esta exposición es una puerta de entrada hacia ese universo", dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

"La invitación es a detenerse frente a estas obras para permitir que la voz de Gabriela nos acompañe. Su legado perdura como un espacio vital de encuentro, belleza y reflexión para la sociedad chilena actual", agregó Arredondo.

El pensamiento mistralianio

El título de la exposición proviene del verso "¿En dónde tejemos la ronda?", incluido en "Ternura" (1924), y alude a una imagen de comunidad y creación colectiva entre niñas, niños y naturaleza. "Esta es una exposición que celebra la vida, el juego y el amor por la infancia, la naturaleza y el oficio", comentó de la Maza.

Ese espíritu articula el recorrido curatorial, que recupera también referencias a obras como "Poema de Chile" (1967) y "Grandeza de los oficios" (1979), invitando a reflexionar sobre la infancia, la condición de la mujer, el aprendizaje y los vínculos con el entorno en un contexto marcado por crisis sociales y ambientales.

"Ess una invitación a pensar y mirar a Gabriela Mistral desde las artes visuales. Más que una muestra que ilustre la vida y obra de la poeta, "La ronda infinita" intenta hacer visibles algunas sensibilidades compartidas que aparecen tanto en el trabajo de Mistral como en las obras de artistas mujeres de distintas generaciones", agregó la curadora.

El proyecto se inaugura el 17 de diciembre en la Sala de Artes Visuales de GAM a las 19:00, con entrada liberada, y reúne obras provenientes de colecciones públicas y privadas, entre ellas el MNBA, la Biblioteca Nacional, el MAC y el Museo Gabriela Mistral de Vicuña.