A los 77 años murió el escritor estadounidense Paul Auster

El aclamado novelista estadounidense Paul Auster, autor de una prolífica obra en la que destacan la 'Trilogía de Nueva York', 'Brooklyn Follies' y 'La invención de la soledad', murió este martes a los 77 años, según informó The New York Times.

Auster falleció en su casa, en Brooklyn (Nueva York), a causa de un cáncer de pulmón. Le sobreviven su esposa, una hija y un nieto.

Breaking News: Paul Auster, the prolific, inventive writer best known for his novels about New York, has died at 77. https://t.co/cH9U37h0gY