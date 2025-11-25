Teolina Higueras, fundadora de Bibliolancha, conversó con Cooperativa en marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) sobre el proyecto que lidera desde hace 30 años, con el que lleva la lectura y la cultura a las islas de difícil acceso de Chiloé, en la Región de Los Lagos.

El proyecto inició su recorrido cuando Higueras asumió como directora de la Biblioteca Pública de Quemchi. "Recorrí la comuna completa y me encontró con un mundo insular, diferentes islas menores. Para llegar a la última isla de la comuna hay que navegar cerca de cuatro horas", señaló.

Asimismo, tras dejar la Municipalidad de Quemchi, Higueras inauguró la Bibliolancha Felipe Navegante para seguir con el trabajo de llevar cultura a las comunidades. "Creé una organización funcional comunitaria y nos hicimos cargo del programa con mi familia. Mi hijo menor es el capitán de la lancha, el del medio es el que coordina la parrilla cultural, que invita a los artistas a subirse a la lancha e ir a presentar teatro. Hay mucha innovación en el tema de cómo fomentamos y recreamos un mundo más entretenido para los niños", planteó.

Higueras enfatizó que el proyecto les cambió la vida a muchos niños, que vivían en condiciones de precariedad, además que logró llevarlos de “gira” al continente. "Hay experiencias muy potente de nuestros lectores, pero sobre todo lo que ha marcado es haber conocido la gran ciudad gracias a ser mejores lectores", sostuvo.

LEER ARTICULO COMPLETO