El primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) 2025, celebrada en la Estación Mapocho, ha estado marcado por una gran afluencia de público y una nutrida agenda de actividades literarias.

Familias completas han aprovechado la jornada para sumergirse en el mundo de los libros, desde cuentacuentos para los más pequeños hasta presentaciones y firmas de ejemplares con autores destacados.

Uno de los puntos álgidos fue la masiva firma de libros de la escritora nacional Francisca Solar. Decenas de personas formaron largas filas para obtener la rúbrica de la autora, cuya novela "El buzón de las impuras" lleva más de 70 semanas en la lista de los libros más vendidos del país.

