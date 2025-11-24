La comida, los paisajes y la geografía se entrelazan para contar las historias de un país. En el caso de Italia, su gastronomía trasciende la mera nutrición para convertirse en un pilar fundamental de su identidad y un vívido archivo de su memoria colectiva.

En el marco de la Semana de la Comida Italiana en el mundo y la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa), se destacó esta profunda conexión, con actividades que fusionan la cocina y la cultura.

Las iniciativas fueron destacadas por Cristina Di Giorgio, directora del Instituto Italiano de Cultura, quien, en entrevista con Cooperativa, subrayó que la Semana de la Cocina Italiana en el mundo es "muy intensa" y que lo realizado en Santiago se centra en "la cocina de la memoria y la identidad".

LEER ARTICULO COMPLETO