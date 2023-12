Isabel Allende y la censura de libros en escuelas de Estados Unidos: "Es vergonzoso"

La escritora chilena Isabel Allende manifestó su oposición "absoluta" a la prohibición de libros, ello tras la inclusión de dos novelas suyas en una lista de casi 700 obras literarias retiradas este año de las aulas escolares de un condado de Florida, Estados Unidos.

"Es vergonzoso y peligroso en una democracia", alertó la autora en una declaración escrita enviada a EFE este jueves.

Las escuelas del condado floridano de Orange retiraron de las aulas un total de 673 títulos este 2023, entre los que figuran la que es la novela más celebrada de la autora, 'La casa de los espíritus' (1982), además de 'Más allá del invierno' (2017), que en ambos casos abordan asuntos relacionados con la sexualidad.

El retiro de las obras se debe a una ley estatal, promovida y promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que limita en las escuelas obras literarias que tengan alusiones sexuales o LGBTQ+.

Today's newspaper captures the breadth of this madness.https://t.co/0WfZclvVnk https://t.co/JcDxcpPFIC pic.twitter.com/APvzNeA4wN