Cecilia Vicuña ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas 2023

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto al respectivo jurado, decidió otorgarle el Premio Nacional de Artes Plásticas 2023 a Cecilia Vicuña.

El anuncio fue encabezado por la nueva ministra Claudia Arredondo e incluyó a Francisco Gazitúa, el ganador del galardón en 2021, y representantes de universidades y entidades culturales.

"El jurado decidió por unanimidad otorgar el Premio Nacional de Artes Plásticas 2023 a Cecilia Vicuña Ramirez. Es un reconocimiento a una vida dedicada al arte y a una obra que ha sido valorada en el extranjero y en nuestro país", dijo Arredondo.

"Con sutilieza y profunda creatividad Vicuña ha explorado las dimensiones de lo ínfimo y lo perecedero para enseñarnos a ver la trascendencia de lo inmaterial. Su trabajo se da en el encuentro de la ritualidad de la poesía y el arte textil, trayendo al presente nuestra ancestralidad americana", agregó la autoridad.

Cecilia Vicuña inició su trayectoria artística a mediados de los 60 con obras ligadas a la escritura poética, la perfomance y las artes visuales.

En los últimos años ha expuesto en Documenta 14, Kunstinstitutt Melly (ex Witte de With), Center for Contemporary Art de Rotterdam, Países Bajos; MUAC de México; CA2M de Madrid, ciudad donde recibe el Premio Velásquez; el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) del Banco de la República de Bogotá, Colombia; el Museo Guggenheim de Nueva York, el MoMA Museum of Modern Art de Nueva York, MALBA de Buenos Aires y Pinacoteca de Sao Paulo y la 59ª Bienal de Venecia, donde ha recibido el León de Oro como reconocimiento a la trayectoria.