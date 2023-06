"Tell me Why": nueva obra musical se inspira en los éxitos pop y boyband de los '90

Los Contadores Auditores confirmaron su nueva obra musical llamada "Tell me Why", que se presentará en agosto en el Teatro Nescafé.

La obra cuenta la historia de un grupo de amigos que se juntan sagradamente cada domingo a jugar baby fútbol, descubren que son mejores de lo que pensaban y comienzan a cosechar éxitos en la pequeña liga en la que participan.

Pero su buena racha se pondrá en peligro cuando la estrella del equipo es convocada por un cuadro de una liga superior y tiene que decidir entre sus amigos y la copa amateur que siempre ha anhelado.

Este trabajo de Los Contadores Auditores se suma a sus anteriores obras musicales, como "Morir de Amor", "Vivo por ella" y "La Incondicional".

El repertorio está basado en los grandes éxitos de las clásicas boy bands de los '80 y '90, como Backstreet Boys, New Kids On The Block, Take That y N*Sync, pero también incluye éxitos de bandas latinas, como Magneto y Son By Four; y clásicos de los 70's, como Bee Gees.

El elenco está compuesto por José Antonio Raffo, Gabriel Urzúa, Koke Santa Ana, Mariela Mignot, Carlos Donoso, Dayana Amigo, María Gracia Omegna y Carmen Disa Gutiérrez.

Las entradas están disponibles en el sistema Ticketek.