Berdine Castillo: No estoy interesada en una conciliación con Restrepo y Gajardo, quiero una sanción

La atleta chilena Berdine Castillo abordó la polémica generada con la posta en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y fue clara al asegurar que no espera una conciliación con el técnico Marcelo Gajardo ni con la dirigenta Ximena Restrepo luego de acusarlos de tratos discriminatorios en la previa del relevo 4x400.

"Al principio fue bien caótico, sobre todo después que subí el comunicado, pero en mi entrenamiento no. Igual estuve con un psicólogo un par de sesiones, pero cuando voy a entrenar o a competir me enfoco solo en eso. Lo que pasa afuera de la pista es aparte. He podido entrenar muy bien, siempre enfocada", dijo Castillo a El Mercurio.

Respecto a lo que viene, la deportista nacional contó que "por lo menos ya tenemos fecha para la audiencia, el 12 de abril. Pero al principio, como se manejó, que entraron los abogados de Ximena Restrepo y del entrenador Marcelo Gajardo, cambiaron las cosas, que no iban a pedir disculpas, que el castigo no iba. Como que esa parte fue muy rara. Aparte, esos dos castigos yo creo que no eran nada, no eran castigos, nada. Como decía, al menos hay fecha para la audiencia, está quizás la posibilidad de una conciliación. Pero honestamente digo que, de mi parte, no quiero una conciliación. Quiero que haya realmente un cambio. Esperemos que haya algún castigo".

"La sanción fue como '¿qué es esto?', como una burla. Lo mismo lo de Ximena, la disculpa, también dije '¿qué es esto?'. O sea, por una parte me dije 'dudo que lleguen a algo', después salía este tipo de sanción y fue como 'bueno, ya'. Pero después no iba la sanción y sentí que era el colmo de todo. Lo bueno es que con Poulette Cardoch tenemos harto apoyo, estamos bien asesoradas. Yo no estoy interesada en una conciliación. Yo realmente quiero que haya una sanción y quiero que también haya un cambio, para que más adelante no pase, no siga pasando y como que no sea como tan normalizado llegar y hacer todo lo que hicieron. Que quede el precedente", añadió.

En lo netamente deportivo, Castillo aspira a estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 vía ranking y hoy es 60°, por lo que se encuentra a 12 casilleros de la zona de clasificación.

"Me voy a España a tener más roce competitivo, porque en los 800 se necesita tener roce de principio a fin, tener con quién competir y tener al lado. En España estoy contratada por el club Piélagos de Santander, son tres fechas de una liga en las cuales tengo que competir con el uniforme del club y soy parte de ellos", comentó.