Santiago Ford sufrió bochorno: No le enviaron garrochas y cedió terreno en el ranking olímpico

Un complejo momento vivió el atleta chileno Santiago Ford luego de que no llegaran sus garrochas a Italia, país donde el campeón panamericano estaba compitiendo en el evento Multistars con buenos resultados.

El decatleta nacional estaba tercero en la clasificación tras las primeras cinco pruebas, no obstante, había perdido un lugar en el inicio de la segunda jornada a la espera de una de sus mejores pruebas, sin embargo, el implemento no llegó y debió competir con una pértiga prestada logrando un salto de 3,75 metros que lo dejó sin opción de pelear por una medalla y sin puntos para la clasificación olímpica.

Con el ánimo por los suelos y lejos de la pelea, Ford declinó seguir adelante y renunció a las dos pruebas finales.

De acuerdo a El Mercurio, desde el entorno del atleta la aerolínea no quiso trasladar las pértigas, pues excedían el tamaño permitido. "Y nadie hizo nada", se quejan apuntando sus dardos a la Federación Atlética, encargada de adquirir los pasajes, a la que acusan de no intentar ninguna gestión para superar el lío.

"El objetivo era quedar entre los cinco primeros y así asegurar puntos para subir en el ranking olímpico. Al empezar el segundo día de competición me ubicaba en el tercer puesto, a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba", se quejó Ford.

"(Es duro) que tu trabajo y horas de entrenamientos se derrumben por cosas ajenas a ti, ya que todos los que entienden de mi disciplina saben que no se puede hacer un decatlón todos los fines de semana y esta era una oportunidad muy importante para mí y mi equipo", añadió.

El chileno marcha 25º en el ranking de clasificación olímpica -considerando el tope de tres deportistas por país- y los 24 primeros terminan con pasajes a París.