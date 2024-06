[VIDEO] Atleta española celebró antes de tiempo y perdió medalla en la meta

La atleta española Laura García-Caro protagonizó un insólito momento que se llevó todas las miradas en los 20 kilómetros de la prueba de marcha del Campeonato Europeo de Atletismo que se celebra en Roma.

La deportista de 29 años festejó anticipadamente la conquista de la medalla de bronce tras ir detrás de las italianas Antonella Palmisano y Valentina Trapletti, pero sin darse cuenta fue rebasada por la ucraniana Lyudmila Olyanovska, quien le arrebató su lugar en el último escalón del podio.

Hasta que no se cruza la línea de meta no se termina la carrera.



Vaya medalla de bronce continental se le ha escapado a Laura García-Caro 🇪🇦 en la misma línea de meta por celebrar una medalla que aún no era suya.



Tremendo. pic.twitter.com/XcNIAJZBUa