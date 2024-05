Nicolás Pino tuvo buena actuación pero su equipo abandonó en SPA Francorchamps

El piloto chileno Nicolás Pino estuvo presente este sábado en las 6 Horas de SPA Francorchamps en el marco de la tercera fecha del Mundial de Resistencia (WEC), sin embargo, las cosas no salieron bien para el chileno, luego de que el viernes United Autosports a cargo del auto número 95 fuera penalizado por no cumplir con el peso mínimo que exige la categoría y teniendo que partir la carrera de este sábado desde el último puesto.

Durante la carrera el equipo United Autosports y su auto con el dorsal 95, al que pertenece Nico, logró subir algunos puestos manteniéndose en batalla.

Pino una vez más se destacó con un impecable manejo del McLaren 750s GT3 EVO, marcando incluso el mejor tiempo de la carrera, todo hasta que el vehículo acusó problemas mecánicos lo que obligó al equipo a anunciar su abandono de la fecha.

Tras los problemas en el histórico circuito de SPA Francorchamps, Pino adelantó su viaje a Berlín para prepararse con más tiempo para lo que será el primer Rookie Test oficial del piloto chileno en el Campeonato Mundial Fórmula E, junto a los equipos Maserati y DS Performance, ambas marcas pertenecientes al conglomerado Stellantis, del cual Nico es parte a través del Young Driver Program.