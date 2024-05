Charles Leclerc comandó las prácticas libres del GP de Emilia Romagna

El Gran Premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1 vivió su primera jornada en pista con los entrenamientos libres sobre la pista del circuito de Imola, con Charles Leclerc al frente de la tabla.

El piloto monegasco de Ferrari fue el más veloz en las dos pasadas por el circuito, con un tiempo de un minuto, segundos y 906 milésimas. Más atrás se ubicaron Oscar Piastri (McLaren) a 0.192 segundos y Yuki Tsunoda (Visa RB, +0.380).

Max Verstappen, líder del Mundial de pilotos y siempre candidato en cada parada de la F1, fue séptimo (+0.541), superado por Lewis Hamilton, Geroge Russel y Carlos Sainz. Octavo finalizó Sergio "Checo" Pérez.

Sin embargo, la exigencia comenzará desde la jornada sabatina con las clasificatorias para definir los puestos de largada de cara a la carrera, que tendrá lugar este domingo 19 de mayo a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

