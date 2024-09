Charles Leclerc dominó la segunda tanda de prácticas en Bakú

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador hace dos domingos en Monza (Italia), marcó el mejor tiempo este viernes, justo por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), en el segundo libre del Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, en el circuito urbano de Bakú.

En su vuelta más rápida, Leclerc cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto, 43 segundos y 484 milésimas

Superó así por apenas seis milésimas al latinoamericano, quien a su vez quedó por delante de Lewis Hamilton (Mercedes).

It's Leclerc fastest, by just 0.006 seconds! 👀



Here's the full classification from FP2 📋#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/z1rzowGnQp