13:53 - | Sergio Giacaman, candidato a gobernador del Biobío: Tengo muy claro que el gobierno regional no ha estado a la altur a , ha cometido no solo errores, sino ha estado en los medios amarillistas, en los medios judiciales de Chile.

13:43 - | Alejandro Navarro, candidato a gobernador en el Biobío: No pude preguntarle al otro candidato en ningún foro. No fue a los foros nacionales, no fue a los foros locales. No hubo ocasión. Creo que era una buena ocasión para haber fijado posición en respecto de preguntas que legítimamente los ciudadanos (%u2026) no dio la cara.