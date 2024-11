La Fórmula 1 homenajeó a Ayrton Senna en Brasil a 30 años de su muerte

Los aficionados brasileños y la Fórmula 1 homenajearon este domingo en el Gran Premio de São Paulo a su ídolo, el piloto Ayrton Senna, muerto hace más de 30 años y que ellos consideran irrepetible.

La emoción de los fanáticos locales fue muestra del recuerdo vívido de Senna. "Imposible, imposible que haya otro igual" y que "fue un orgullo para un país que tiene tantos problemas de pobreza e inseguridad", formaron parte de los relatos de los fanáticos en las gradas.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y fan de Senna desde que era niño, condujo el legendario MP4/5B rojiblanco de McLaren que llevó al brasileño a ganar en 1990 el segundo de tres Mundiales en forma de homenaje a la carrera del piloto brasileño.

El reconocimiento estaba programado para realizarse el pasado sábado pero, al igual que la qualy, se aplazó para este domingo por las lluvias en Sao Paulo.

These scenes at Sao Paulo, truly special 💛 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/gWjfARNQkD

WOW! 😍 Lewis Hamilton x Senna's championship-winning 1990 car! Driving the iconic machine round Interlagos, Ayrton's home track, to remember Senna 30 years on 🇧🇷 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/f58OtKnXJ2

La elección de Hamilton por parte de la familia del ícono despertó resquemores entre antiguos pilotos brasileños como Felipe Massa, quien ha dicho que le habría gustado conducir el monoplaza a él.

Brasil, que dio a la Fórmula Uno grandes nombres como Senna y Emerson Fittipaldi, no tiene un representante permanente en la parrilla desde la retirada de Massa en 2017.

Además, en las jornadas previas a la carrera, los diferentes pilotos posaron junto a una réplica gigante del casco de Senna, en forma de respeto y homenaje al piloto.

It's the question on everyone's lips...



How many Formula 1 drivers can you fit inside a giant Ayrton Senna helmet, made of recycled materials?#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/YHBw3w8in6