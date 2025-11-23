Síguenos:
La valiosa celebración de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con un crucial triunfo en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, pues además de sumar importantes puntos, acortó distancia en el Mundial de pilotos gracias a las descalificaciones de los punteros Lando Norris y Oscar Piastri (ambo de McLaren) tras la carrera.

