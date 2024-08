Lando Norris conquistó el GP de Países Bajos y metió presión en la Fórmula 1

El británico Lando Norris (McLaren) dejó al rojo vivo la disputa por el Mundial de pilotos de la Fórmula 1 con su triunfo en el Gran Premio de Países Bajos, que extendió la sequía de Max Verstappen y cortó la hegemonía del neerlandés en sus tierras.

A pesar de una mala salida en la que fue adelantado por Verstappen (Red Bull), Norris se recuperó y tomó el liderato 18 vueltas después, imponiendo el ritmo. La victoria se selló con un cronómetro de 1:30:45.519, a holgados 22.896 segundos de "Mad Max", ganador de las últimas tres ediciones del certamen en Zandvoort.

Charles Leclerc (Ferrari) cerró el podio a 25.439 segundos, mientras el australiano Oscar Piastri (McLaren) quedó cuarto. El español Carlos Sainz (Ferrari) protagonizó una gran remontada, pasando de la décima a la quinta posición y también al mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) perdió terreno y fue sexto.

Así, Norris sumó el segundo triunfo de su carrera y concretó la quinta carrera de Verstappen lejos del triunfo. En cuanto a la tabla de la temporada, la ventaja del neerlandés sobre Norris quedó en 71 puntos; batalla al rojo vivo con ocho GP por disputarse.

