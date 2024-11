Lando Norris conquistó la carrera sprint del GP de Sao Paulo

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos.

Norris ganó la prueba corta de 24 vueltas por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, y de Max Verstappen. Los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, fueron cuarto y quinto, respectivamente.

En cuanto a los corredores americanos, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ganó cinco puestos desde la parrilla hasta la meta y concluyó octavo, sumando el último punto en disputa de la jornada. El argentino Franco Colapinto (Williams) concluyó duodécimo.

Con este festejo en el sprint, Norris le recortó dos puntos a Verstappen en el Mundial de pilotos. "Mad Max" lidera la tabla con 368 puntos, 45 más que Norris.

La calificación para la carrera estelar de este domingo 3 noviembre se disputará hoy, a partir de las 14:00 horas (17:00 GMT).

