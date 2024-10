Max Verstappen se quedó con la "pole" para la carrera sprint en Austin

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la "pole position" en la carrera al sprint del GP de Estados Unidos, en el circuito de Austin tras batir por doce milésimas el tiempo del británico George Russell (Mercedes) este viernes.

Los ojos estaban puestos en "Mad Max" por su enconada lucha con el británico Lando Norris (McLaren) y lejos de excusarse en los problemas que ha tenido la escudería Red Bull a su llegada a Austin, teniendo que cambiar por completo la parte delantera de su suelo, firmó un tiempazo de 1 minuto, 32 segundos y 833 milésimas para acabar la clasificación primero.

Su máximo rival, el británico Lando Norris, acabó a más de dos décimas y en cuarta posición, una plaza por delante del español Carlos Sainz (Ferrari), que pese a haber sido el más rápido en los entrenamientos libres de la tarde, no pudo acercarse más a las primeras posiciones.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Williams), muy consistente en las dos primeras rondas pero que hizo una excursión fuera de pista al salirse del trazado estadounidense en la última, terminó décimo, mientras que el mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull) acabó décimo primero y el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), décimo cuarto.

La carrera sprint, cuarta de la modalidad en la temporada se desarrollará este sábado 19 de octubre a las 15:00 horas de Chile (17:00 GMT), premiando con puntos desde el primer al octavo puesto y con un tercio de la extensión tradicional.

Por otro lado, la largada estelar será el domingo 20 a las 16:00 horas de nuestro país (19:00 GMT).

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION



The gap between Max and George was just 0.012s 😮‍💨#F1 #USGP pic.twitter.com/evhfnSKWH7