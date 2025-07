Oscar Piastri ganó la pole position para el sprint del GP de Bélgica

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Bélgica, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

Piastri ocupará el primer puesto de la grilla de la carrera corta tras dominar este viernes la calificación sprint, en cuya decisiva tercera ronda (SQ3) cubrió, los 7.004 metros de la legendaria pista de las Árdenas -la más larga del campeonato- en un minuto, 40 segundos y 510 milésimas, 417 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El tercer lugar fue el británico Lando Norris -segundo en el Mundial, a ocho puntos de su compañero-, que saldrá tercero este sábado.

