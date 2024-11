Verstappen fue sancionado con cinco puestos en parrilla para el GP de Sao Paulo

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) recibió un castigo consistente en la pérdida de cinco puestos para la parilla de salida del Gran Premio de Sao Paulo de la Fórmula 1, a disputarse este domingo 3 de noviembre.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó que la sanción recayó sobre Max por cambiar el propulsor de su RB20.

De esta manera, el triple campeón del mundo neerlandés y actual líder del Mundial de pilotos, estará relegado en formación de salida de la carrera, pero aquello no se extenderá al sprint de este sábado.

Por su parte El inglés Lando Norris (McLaren) -segundo en el certamen- marcó el mejor tiempo en el primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno y el penúltimo con formato sprint, que se disputa en el circuito de Interlagos.

En la mejor de sus vueltas, Norris cubrió los 4.309 metros de la pista de Interlagos en un minuto, diez segundos y 610 milésimas, 181 menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con 195 respecto a otro inglés, Oliver Bearman, sustituto en Haas del indispuesto danés Kevin Magnussen, que marcó su giro rápido, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Mientras que Max Verstappen (Red Bull) -que aventaja en 47 puntos a Norris- marcó el decimoquinto crono, a un segundo y 102 milésimas, con el compuesto medio y tras abortar su supuesta vuelta rápida en el único ensayo del fin de semana.

La calificación para la prueba sprint de este sábado se disputará a las tres de la tarde, las siete en horario peninsular española (las 17:00 horas GMT).

