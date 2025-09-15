Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.0°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Las postales que dejó el cierre del WRC Rally Chile Biobío 2025

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este domingo finalizó una edición del Rally Chile Bio Bio, parada del Mundial de Rally en nuestro país que en su edición 2025 tuvo al francés Sebastien Ogier alzándose con la victoria, y que dejó postales para el recuerdo en su última etapa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados