¿Cuándo arranca la temporada 2024-2025 de la NBA?

La NBA, la liga de baloncesto de Estados Unidos y considerada la mejor del mundo, arrancará en octubre próximo, con la fase regular de 82 partidos, aunque hay una serie de fechas claves que marcan el calendario de la competencia.

La temporada regular 2024-25 arrancará oficialmente el 22 de octubre y terminará en abril, mes en que se disputarán los playoffs. El campeón se definirá en junio de 2025.

Entre noviembre y diciembre de este año se disputará la NBA Cup, torneo que tuvo su debut la temporada pasada.

Además, varios partidos se disputarán en el extranjero. Revisa las fechas claves de la temporada en la NBA:

2024

4 y 6 de octubre - Boston Celtics vs. Denver Nuggets en los Abu Dhabi Games

6 de octubre - Toronto Raptors vs. Washington Wizards en NBA Canada Series

22 de octubre - Inicio de la temporada regular 2024-2025

2 de noviembre - Miami vs. Washinton Wizards en Ciudad de México

12 de noviembre - Inicio de la NBA Cup

3 de diciembre - Fin de la fase grupal de la NBA Cup

10 y 11 de diciembre - Cuartos de final de la NBA Cup

14 de diciembre - Semifinales de la NBA Cup

17 de diciembre - Final de la NBA Cup

25 de diciembre - Especial de Navidad con cinco partidos

2025

20 de enero - Jornada Martin Luther King Jr con múltitud de partidos

23 y 25 de enero - San Antonio Spurs vs. Indiana Pacers en París

14 y 16 de febrero - Semana del All Star 2025 en San Francisco

13 de abril - Fin de la temporada regular

15 al 18 de abril - Play In de la NBA

19 de abril - Inicio de los Playoffs

5 Junio - Inicio de las Finales de la NBA