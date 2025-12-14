Los Knicks vencieron a Orlando Magic por NBA Cup y entraron a una final tras 26 años

Jalen Brunson, con 40 puntos, lideró el triunfo de los New York Knicks por 120-132 frente a Orlando Magic en las semifinales del Este de la NBA Cup, un resultado que brinda a Nueva York la oportunidad de conquistar su primer título desde el anillo de 1973.

Los cinco titulares de los Knicks terminaron el partido con dobles dígitos. Además de los 40 puntos de Brunson, Karl-Anthony Towns aportó 29, OG Anunoby 24, Mikal Bridges 16 y Josh Hart 12.

Todos los titulares de Orlando también firmaron dobles dígitos, pero los Magic perdieron en la segunda mitad a Jalen Suggs, adolorido de la cadera, tras haber sido clave antes del descanso con 25 puntos.

La fortuna no ha acompañado a los Magic en el apartado físico. El pasado fin de semana se lesionó Franz Wagner, mientras que Paolo Banchero sigue falto de ritmo tras recuperarse de una distensión en la ingle.

Los Knicks dominaron en gran parte el marcador, pero no lograron abrir un colchón hasta el último cuarto, cuando los Magic ya se empezaron a ver impotentes.

De esta manera, los Knicks jugarán por un título por primera vez desde las Finales de la NBA de 1999, en las que fueron derrotados por los San Antonio Spur, justamente su rival en la definición de la copa.

La final tendrá lugar el martes 16 de diciembre a las 22:30 horas de Chile (01:00 GMT) en Las Vegas.