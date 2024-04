NBA expulsó de por vida a jugador de Toronto por apuestas

La NBA expulsó este miércoles de por vida al jugador de Toronto Raptors Jontay Porter por haber infringido las normas de la liga al participar en una red de apuestas deportivas.

Una investigación interna de la NBA reveló que Porter apostó en partidos de la liga, que limitó su participación en uno o más partidos con fines de apuestas y que proporcionó información confidencial a otros para apuestas.

El escándalo estalló días después del partido que el 20 de marzo jugaron Raptors y Sacramento Kings, en el que Porter se retiró por enfermedad tras participar 2 minutos y 43 segundos con unas cifras más que discretas: 0 puntos y 2 rebotes.

Para ese partido se registró un aumento inusual de apuestas para el 'under' de Porter, es decir, en jugarse dinero a que el jugador no llegaría a ciertas cifras. Para ese partido, sus límites de 'under' estaban en 7,5 puntos y 5,5 rebotes.

La investigación de la NBA consideró probado que Porter, hermano del jugador de Denver Nuggets Michael Porter Jr, se retiró del partido del 20 de marzo para influir en el resultado de esas apuestas.

Un conocido de Porter había apostado 80.000 dólares al 'under', con lo que hubiese ganado 1,1 millones de dólares si no se hubiese detectado la participación del jugador.

Algo muy parecido con las apuestas 'under' a Porter había sucedido en un partido del 26 de enero contra Los Angeles Clippers.

La investigación de la NBA también destapó que entre enero y marzo de 2024, Porter hizo 13 apuestas con la cuenta de un conocido para una inversión total de 54.094 dólares de las que recibió un retorno de 76.059 dólares y un beneficio de 21.965.

En una de esas apuestas, Porter se jugó el dinero a una derrota de los Raptors, su equipo en un duelo que precisamente el cuadro canadiense perdió.