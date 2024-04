"No me queda mucho tiempo": Exestrella de la NBA detalló su delicada situación de salud

A casi seis años del fin de su carrera como basquetbolista profesional, la exestrella de la NBA Nate Robinson dio desgarradores detalles sobre su dura lucha diaria por una insuficiencia renal que lo ha afectado en los últimos años.

El jugador con más victorias en el Concurso de Clavadas de la NBA (2006, 2009 y 2010) en 2006 tuvo un alza de presión que dañó sus riñones, que con el pasar de los años terminó en su delicada condición actual, con apenas 39 años.

"Sé que no me queda mucho tiempo si no puedo conseguir un riñón, así que sólo quiero aprovecharlo lo mejor que pueda", contó en diáologo con el diario inglés Daily Mail.

"El cuerpo de algunas personas rechaza la diálisis y gracias a Dios que el mío lo acepta y puedo vivir... si no fuera a diálisis, probablemente no viviría más de una semana o dos", detalló.

"Es serio, no te puedes perder (el tratamiento) ni un día. Entro tres días a la semana, cuatro horas al día. Me limpian la sangre para sacar mis toxinas y me ayudan mucho porque así es como vivo", siguió el exNew York Knicks, Chicago Bulls, Boston Celtics entre otros equipos.

"La máquina (de diálisis) ha estado ayudando a mi longevidad y a mi vida en este momento. Simplemente estoy disfrutando los momentos en los que me siento saludable. Intento salir con mis hijos, ver a mi familia y jugar baloncesto, hacer las cosas que amo", prosiguió.

Robinson señaló que "trato de hacer todo lo que puedo para mantenerme y sentirme lo más normal posible, ser lo más humano posible".

"Me mantengo tan humilde como puedo y simplemente agradezco a Dios por cada oportunidad... cada día es una bendición estar vivo y poder hacer lo que hago todos los días, porque algunas personas van al hospital para buscar riñones y nunca salen", conlcuyó.