[VIDEO] Mike Tyson abofeteó a Jake Paul en la ceremonia de pesaje

Mike Tyson, leyenda de los pesos pesados en el boxeo mundial, encendió la previa del combate con Jake Paul, tras abofetearlo en la ceremonia de pesaje.

Tras cumplir con el protocolo en la báscula, el excampeón del mundo, de 68 años, tuvo un cara a cara con el influencer, quien se acercó de forma burlesca, y le lanzó una bofetada, teniendo que ser separados por los integrantes de sus equipos.

Paul, sin embargo, reaccionó con risa y le pidió otro golpe más al mítico boxeador, quien es 31 años mayor.

La pelea entre Tyson y Paul será en el AT&T Stadium de Arlintgon, un recinto con capacidad para más de 80 mil personas en Texas, y será transmitido en exclusiva por la plataforma de streaming Netflix.

El evento arrancará a las 22:00 horas (00:00 GMT) y tendrá tres peleas antes que el combate de Tyson y Paul, el estelar de la noche.

Mike Tyson just SLAPPED Jake Paul in the face 😭😭😭 #PaulTyson #Boxing pic.twitter.com/qC2KAZIi3w

MIKE TYSON JUST SLAPPED THE SH*T OUT OF JAKE PAUL😳#Boxing #tysonvspaul #TysonPaul



pic.twitter.com/JygQnTXC7C