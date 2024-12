Rodrigo Goldberg: Siempre respeté a Sandrino Castec

Rodrigo Goldberg, comentarista de Cooperativa Deportes, aclaró en redes sociales su intervención este miércoles en nuestro programa radial sobre la muerte de Sandrino Castec, ídolo de Universidad de Chile, y manifestó que "siempre lo respetó".

"Mi intervención fue muy liviana y fue duramente criticada por los hinchas, lo cual entiendo absolutamente", escribió Goldberg en la red X.

"Primero, aclaro que siempre respeté a Sandrino y se lo hice saber personalmente cada vez que me topé con él", expresó Goldberg.

En la misma línea, el comentarista explicó la situación que vivió durante el programa.

"La razón de esto es bastante simple. Este mediodía tuve un episodio nervioso que me llevó a una crisis. Afortunadamente siempre llevo a mano un medicamento en caso de SOS. Esto me afecta de 30 a 40 minutos de manera severa. Obviamente debí avisar a los editores de la radio para no estar en el programa, pero me equivoqué y pensé que podía manejarlo y no les dije. No me avergüenza en lo más minímo recibir tratamiento mental. Ha sido muy sanador", explicó "Polaco".

"Lamento profundamente el episodio y sobretodo la cantidad de insultos recibidos en esta red. Muchos de ellos apuntados a mi condición de judío, que no viene al caso por ningún lado. Otros tantos apuntando a que no soy nadie en la historia de la U", señaló el exfutbolista.

"¿La verdad? Jamás, nunca me he sentido ni ídolo ni referente ni nada por el estilo. Sé perfectamente mi lugar en la historia y lo atesoro con amor y humildad. Soy un simple hincha que pudo cumplir su sueño de salir al Nacional repleto de banderas azules con la camiseta de la U", añadió Goldberg.

Finalmente, Goldberg reiteró su dolor por los insultos que recibió, "sobretodo de personas que comparten su amor por la U", y avisó que cierra su cuenta de X.

"Siempre creí que podría sobrellevar esto, pero hay que reconocer cuando no se puede. Cierro esta cuenta agradeciendo a la gente que mostró su respeto y cariño. Al resto, ojalá puedan sanar el odio que demustran. Saludos a todos y todas. Grande la U, ayer, hoy y siempre", cerró Goldberg.

