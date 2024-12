Pensiones: Vallejo pide que la UDI resista a la "derecha fundamentalista" y concurra al acuerdo

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó en Cooperativa a la UDI a resistir a la "derecha fundamentalista" del Partido Republicano y sumarse a un acuerdo por la reforma previsional.

En conversación con Lo que Queda del Día, Vallejo recordó que "lo que está en primer lugar en juego es si podemos mejorar ahora las pensiones de los jubilados (...) si podemos cumplir con quienes dieron todo por Chile es porque logramos un acuerdo transversal. No hay otra manera de cumplir con nuestros jubilados y jubiladas si es que no hay un acuerdo transversal en el Parlamento".

"Por eso hemos estado empujando harto a que los sectores de derecha que son más dialogantes (...) a lograr destrabar los dos principales temas que hoy día están en discusión, que es la reorganización de la industria y la distribución de ese 1% del aporte de los empleadores para compensar a las mujeres jubiladas", añadió.

La ministra insistió en que "lo que nosotros esperamos, obviamente, es que la UDI y el resto de los partidos -ha estado un poco más por los Republicanos tironeada la UDI- pero que la UDI esté en la mesa de los acuerdos. Y que no solamente del debate esté cuánto critica, cuánto presiona para no producir acuerdo la derecha más radical, que es una derecha más fundamentalista, que en general no ha estado, obviamente, como ustedes han visto, por aprobar reformas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras".

"De los republicanos nosotros esperamos nada o bien poco, pero sí esperamos del resto de la derecha, y particularmente la UDI, una no solo voluntad, sino que capacidad de materializar acuerdos importantes en estos dos ámbitos. Y en eso ha estado trabajando la ministra Jara y el ministro Marcel", recordó la autoridad.

Vallejo planteó que "más que incentivo, es la capacidad de poner en el centro la mejora en las condiciones de vida de nuestros compatriotas, y en este caso en particular de los jubilados y jubiladas. Porque ya, insisto, es la tercera vez que nuestro país intenta reformar el sistema de pensiones para mejorarlas. Y no podemos desaprovechar esta oportunidad".

#VoceríaEnMedios | Ministra Camila Vallejo por Reforma de Pensiones: "Esperamos que la UDI y el resto de los partidos de oposición estén en la mesa de los acuerdos. Esperamos que la derecha menos radical tenga una capacidad de materializar acuerdos importantes" pic.twitter.com/Cr8dHLseLZ — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) December 12, 2024

Antiterrorista y polémica reunión

Sobre la reciente aprobación de la Ley Antiterrorista y las críticas surgidas al interior de la coalición de Gobierno, Vallejo manifestó que "han habido opiniones de parlamentarios sobre este instrumento, el IMSI Catcher. Se tendrá que ver cómo se resuelve, si en el Tribunal Constitucional, pero lo que respecta a la propuesta de gobierno el apoyo fue totalmente transversal, porque es una buena legislación".

"No está en juego el contenido fundamental de la Ley Antiterrorista que ha sido promovida por el Gobierno, sobre la cual nosotros valoramos mucho el respaldo que ha tenido en el Parlamento", insistió.

Vallejo también trató los cuestionamientos a una reunión del asesor de La Moneda, Miguel Crispi, con representantes de la empresa Huawei, que ha generado resquemores durante la última jornada.

La ministra dijo que "Huawei es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, evidentemente que pide reuniones permanentemente, no solo en este gobierno, sino que en los gobiernos anteriores, para dar a conocer el trabajo que tienen en Chile y en el mundo".

"En el caso de los asesores, como no tienen obligación de registro por Ley del Lobby no se hace mediante esa manera, pero son reuniones que se han dado en otras oportunidades", recordó.