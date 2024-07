El chileno Diego Reyes dirigirá a Uruguay en el duelo ante Estados Unidos

Uruguay enfrentará a Estados Unidos este martes en el cierre del Grupo C de la Copa América y será el chileno Diego Reyes el encargo de dirigir en la banca charrúa.

Reyes tendrá la responsabilidad de comandar a la Celeste debido a que el técnico Marcelo Bielsa fue suspendido, al igual como le pasó a Ricardo Gareca, por retrasos en el entretiempo en los partidos con Panamá y Bolivia.

"Que Marcelo no pueda estar es un tema importante y estamos tomando todos los recaudos para que podamos sufrir lo menos posible. Nosotros tenemos la tranquilidad que aunque no esté Marcelo, tratar de implementar lo que venimos trabajando, no solamente para este partido, sino que lo que venimos trabajando hace mucho tiempo como equipo", declaró Reyes en la rueda de prensa previa.

Reyes ya había estado al mando de la selección uruguaya, ya que dirigió al equipo sub 21 en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El duelo entre Uruguay y Estados Unidos, a disputarse en Kansas City, arrancará a las 21:00 horas (01:00 GMT) y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.