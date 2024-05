Gareca sobre la prenómina: Posiblemente quedaron fuera algunos que merecían estar

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, explicó su prenómina de 55 jugadores para la Copa América de Estados Unidos y sostuvo que varios futbolistas que merecían integrarla, posiblemente quedaron afuera.

"Creemos que Chile tiene más de 55 jugadores, posiblemente quedaron fuera algunos que merecían -estar-. Entendemos que Chile dispone de más jugadores. En este caso, decidimos porque había que presentar una lista de 55 y así lo hicimos, ahora estamos abocados a los 23 jugadores", dijo en conversación con Cooperativa Deportes.

"Siempre que hay decisiones de listas no todos las comparten, pero vamos a tratar de analizar bien, de la mejor manera, para llegar a una lista que consideremos lo mejor que tenemos para esta Copa América", anticipó.

"No entraría en un terreno de nombres, pero está la necesidad que tenemos de encontrar rápido un funcionamiento. Estamos en una etapa en que el que se tiene que integrar rápidamente somos nosotros, tratar de conseguir un grupo de muchachos con los que lógicamente es necesaria una adaptación rápida nuestra como cuerpo técnico", valoró.

También postuló que "en base a eso tenemos un grupo de muchachos que puede llegar a perfilarse como que pueden llegar a estar, pero hay otro grupo de muchachos que queremos ir conociendo, que estén con nosotros. En esa disyuntiva nos toca ir eligiendo el grupo que hay que presentar en la Copa América".

"Simplemente conocimos y hemos estado varios días con muchachos que han tenido rendimiento y en la mayoría nos dejaron conformes, dentro y fuera del campo de juego; queremos ver otros muchachos. Para la eliminatoria todavía falta y a esto le damos suma importancia, pero queremos ver la posibilidad de contar con otros muchachos que queremos ver para un futuro", cerró.

Su opinión de Darío Osorio

El entrenador de la Roja también destacó el presente del jugador de Midtjylland Darío Osorio, que según sus palabras "tiene condiciones".

"Osorio es un chico que todo el mundo ve las condiciones que tiene, en el análisis que hacíamos le vemos cosas interesantes", sostuvo.

"La verdad es que tiene un futuro importante. El techo lo va a marcar él, ojalá pueda seguir mejorando. No tiene techo, es un jugador joven que no tiene techo. El tiempo irá marcando para lo que quiere llegar", cerró.

El presente de Eduardo Vargas

Además, defendió otra vez su decisión de apostar por Eduardo Vargas cuando se encontraba con escasa continuidad en Atlético Mineiro.

"Eduardo es un poco del conocimiento que tenemos, es un delantero que siempre nos ha gustado, independiente de las decisiones del técnico en sus clubes, pero nos fijamos que esté sano, que entrene en forma normal", dijo.

"Puede jugar o no, pero entrena de forma normal, está normal, y ante eso no hay un impedimento para que sea convocado, el jugador está entrenando normal, totalmente sano, no hay lesiones. Quisimos verlo en qué estado real estaba, y vimos que está físicamente impecable, enchufado y metido; solo adolece de la falta de continuidad del jugador que juega poco a lo largo de la temporada", cerró.

Damián Pizarro y Marcelo Morales

Gareca también fue consultado por las ausencias del delantero de Colo Colo Damián Pizarro y del lateral de U. de Chile Marcelo Morales en la prenómina.

"Ellos tienen que estar atentos, en la lista hay muchachos que tienen experiencia, en la opinión pública a lo mejor pueden pensar que están al margen, pero creo que todos tienen que estar atentos", indicó.

"Me gustaría transmitir a los jugadores chilenos que estén atentos, trabajando a conciencia. Creo que los cambios generacionales se dan en forma natural, porque el jugador deja de ser competitivo, por muchas razones que no tienen que ver con la edad o porque uno tiene esa intención", explicó.

"Eso es el concepto que tengo y me gustaría transmitir a los muchachos, a los jóvenes, que pueden tener posibilidades en cualquier momento, no me importa la edad; me importa lo que vea dentro y fuera del campo de juego y a la gente madura, de mayor experiencia", complementó.