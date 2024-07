Lorenzo: De los dos finalistas, uno está marcando época y nosotros recién empezamos

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, repasó la caída de su escuadra en la final de la Copa América contra Argentina y destacó la destacada actuación "cafetalera" ante la diferencia de experiencia entre ambos elencos.

"El aprendizaje pasa por vivir una final. De los dos finalistas, hay uno que está marcando una era, ya no es una casualidad, y antes de esto perdió dos finales de Copa América y una final del Mundo. En siete años de Scaloni, hay un proceso espectacular, no es una racha es una era y nosotros recién empezamos", indicó en la conferencia de prensa tras la final", dijo en conferencia de prensa.

"Hubo cosas raras para los dos. No es que sea una queja, pero dije que podía repercutir en el físico. Los que sufren más son aquellos que no tienen experiencia en este tipo de eventos y finales. Creo que nos pasó factura todo lo que ocurrió en la previa. Lo otro es cuando uno quería tener intensidad y el árbitro no lo permitia", señaló

"El camino fue hermoso, le quiero agradecer a los jugadores, al cuerpo técnico, a todos los auxiliares. Tuvimos el sueño hasta el último día, que es muy importante", sumó.

Respecto al partido, Lorenzo señaló que "hicimos un muy buen primer tiempo. Salimos a ganar, a ser protagonistas. No tuvimos la continuidad necesaria, pero creo que el físico fue pasando factura".

"Perdimos, pero no lo siento como una derrota. Es algo raro. Siento que los muchachos salieron victoriosos de todo el torneo. El equipo fue uno de los que mejor jugó, protagonista. Siempre buscamos el arco. Hicieron un gran papel, vamos en un buen camino".

"Estamos tristes, pero quiero que salgan con la frente alta. Estoy muy agradecido de todo el grupo", continuó Lorenzo.

Colombia volverá a la cancha en el plano oficial contra Perú el 5 de septiembre en horario a definir por Clasificatorias, donde marcha en el tercer puesto a tres del líder, que coincidentemente es Argentina.