Pavez tras heredar número de Medel: Me felicitó y dijo que me lo merecía

El mediocampista de la selección chilena Esteban Pavez se refirió a la ausencia de Gary Medel en la nómina final de la Copa América de Estados Unidos 2024, dado que heredó la histórica camiseta "17" que ha usado el "Pitbull" en los últimos años.

"Cuando supe, le mandé un mensaje a Gary y me felicitó, me dijo que me lo merecía. Tengo una muy linda amistad con él y obviamente nos gustaría que estuviera, pero es decisión del 'profe'", dijo Pavez en Dallas, donde el equipo nacional espera por su estreno ante Perú, este viernes a las 20:00 horas.

"Sea cual sea el número hay que defender esta camiseta con todo, así es que feliz de estar acá", añadió.

Sobre su nominación, una de las últimas realizadas por Ricardo Gareca con miras al torneo continental, Pavez expresó su felicidad dado que fue un duro golpe no ser considerado en el amistoso ante Paraguay.

"Me puso muy feliz, muy contento. Quería estar, y cuando no salí en la primera nómina del partido con Paraguay me dolió, pero sabía que era importante lo que hiciera en el club para estar en la nómina, así es que estoy muy contento de estar acá", expresó.