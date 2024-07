Pulisic invitó al árbitro a celebrar con Uruguay y el juez se negó a darle la mano

El futbolista de la selección estadounidense Christian Pulisic terminó muy ofuscado el partido en que los anfitriones fueron eliminados de Copa América 2024 con una caída ante Uruguay, en la última fecha del Grupo C.

Cuando concluyó el encuentro, el exjugador de Chelsea realizó un gesto al cuerpo arbitral encabezado por el peruano Kevin Ortega para que se uniera a las celebraciones del equipo Celeste, que pasó con puntaje perfecto a cuartos de final.

Tras ese tenso momento, Pulisic fue a despedirse de los colegiados y solo recibió respuesta de parte de uno de ellos, mientras que el colegiado principal y el otro de sus asistentes le negaron la mano.

Revisa la situación:

I put both videos together uninterrupted: Pulisic appears to be gesturing for the referee to go celebrate with Uruguay which may help explain his refusal to shake hands pic.twitter.com/otrmIlhVOZ