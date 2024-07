[VIDEO] El comentado gesto de Marcelo Bielsa tras victoria de Uruguay sobre Brasil

El entrenador de la selección uruguaya Marcelo Bielsa tuvo un comentado gesto una vez que se consumó la victoria de su elenco sobre Brasil en cuartos de final de Copa América, por penales.

El rosarino, extécnico de Chile, se acercó a un expupilo que forma parte del plantel de la "Canarinha" para dedicarle alguna palabra de consuelo y dar un abrazo tras la eliminación de Copa América.

Bielsa fue a ver a Raphinha, a quien dirigió cuando ambos estaban en Leeds United en la Premier League.

La acción del argentino causó comentarios positivos en redes sociales.

After penalties, instead of celebrate, Marcelo Bielsa goes to Brazil’s bench to gives consolation to Raphinha ❤️ pic.twitter.com/ldFcdUaydY