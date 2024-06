[VIDEO] Milad se molestó por pregunta sobre el "peso" de la Federación de Chile en Conmebol

Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, protagonizó un tenso momento tras la eliminación de La Roja en la Copa América, al enojarse con una pregunta sobre el peso de la Federación de Chile en Conmebol, debido al polémico arbitraje que perjudicó a la selección en el empate con Canadá.

En la zona mixta, el periodista José María del Pino de Canal 13 consultó sobre el peso de la Federación, argumentando que la Conmebol es una "organización política" y Milad reaccionó molesto: "Usted habla de peso, se refiere a malabares, cosas turbias...yo tengo presencia, estoy haciendo un reclamo. Aquí no se trata de peso, sino de presencia, que las cosas mejoren transparentemente. Acá no se trata de más o menos peso, sino que se hagan las cosas bien", explicó el dirigente.

Sin embargo, el comunicador apuntó a tema sensible: "A Chile le anunciaron un mundial sin que usted supiese. Así se maneja Conmebol, dónde está el respeto por Chile, esa es mi pregunta".

Finalmente, Milad respondió que "el respeto está, estoy hay que analizarlo más profundamente en una situación de impotencia que tenemos los chilenos hoy, y de pena profunda. Por eso no me gusta hablar cuando hay situaciones extremas y emocionales, porque dice cosas que uno se arrepiente y en frío no las dice".