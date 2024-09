El mediocampista Arturo Vidal se refirió a la respuesta que causo una rápida reacción en la prensa argentina y aseguró que en ningún caso quiso provocar una polémica con los jugadores de River Plate. "Lo que respondí no era para pelear con los de River o para pasarlos a llevar sino que para responderle al periodista que me preguntó una cosa sobre lo que dijeron durante toda la semana, que nos miraron en menos porque el valor de nosotros era de 26 millones y el de ellos de 126 o no sé cuánto, y le respondí con los títulos, y le dije que no valían dentro de la cancha, porque dentro vale el trabajo que uno hace durante la semana", dijo

