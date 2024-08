Gallardo avisa a Colo Colo: Hay una muy buena energía en River

Luego de concretarse el pase de River Plate a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el técnico Marcelo Gallardo expresó su satisfacción por lo realizado en la llave ante Talleres y mandó un aviso a los próximos rivales del elenco "millonario", entre los que se cuenta Colo Colo.

"Hay una muy buena energía. Había que generar un clima positivo. Fue una serie muy pareja. Pudimos confirmar con un mejor pasaje de juego en nuestra cancha. Tuvimos nuestras oportunidades y la supimos aprovechar. Talleres dio la talla. Esto era lo más urgente", dijo en conferencia de prensa.

El entrenador valoró además jugar ante 80 mil personas en el Monumental de Núñez, algo que es clave en el certamen copero.

"Es espectacular lo que se vive acá, no creo que pase en muchos lugares del mundo. El que estuvo en el estadio hoy claramente vio una energía especial y el hincha en Copa Libertadores todavía asume un registro, un fenómeno de esos que viene con deseos de transmitir energía al equipo. Me da placer haber estado viviéndolo en este formato de las más de 80 mil almas que vienen y tratan de apoyar al equipo. Hoy lo hicieron de una manera increíble", expresó.

Con respecto al mercado de ficahjes y a la posibilidad de seguir sumando jugadores, Gallardo comentó que "no hay una búsqueda de algo específico. Voy a bajar un poco la espuma de todas las cosas que han dicho. Entiendo que nosotros hemos podido puntualizar sobre el mercado en jugadores de una jerarquía importante. Pero de ahí se hizo una bola importante que no tiene sentido. Lamento decirles eso, pero no es así, a partir de ahora queremos conformar el mejor plantel posible para competir en los frentes que tenemos".