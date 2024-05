Jorge Almirón: No sé qué equipo somete al campeón de América como lo hicimos nosotros

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, valoró el partido que hizo su equipo a pesar de la caída ante Fluminense y señaló que es momento de levantarse para pensar en los próximos desafíos.

"El equipo hizo un partido brillante, creo que el resultado no es muy justo, estábamos viendo estadísticas y no sé qué equipo somete al rival como lo hicimos nosotros hoy, al campeón de américa, le generamos 24 remates creo que fueron", dijo en conferencia de prensa.

"La posesión fue muy alta, enfrentamos un gran equipo y lo hizo un equipo con mucha personalidad, con algunos muchachos de experiencia y algunos jóvenes y lo hicieron con mucha personalidad, nos faltó el gol", expuso.

"Todos estamos con la sensación de bronca, generamos muchísimo, el equipo provocó eso en base a presión, a correr riesgos, lo hicimos con mucha personalidad. Queríamos ganar, se demostró en todo momento", continuó.

"Hay bronca por el resultado, porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Los que estuvimos en la cancha sabemos que si se da un partido así y no lo ganas es duro, pero hay que seguir, tenemos mucho por recorrer, el equipo está más vivo que nunca y hoy lo demostró, que está vivo y que hizo un gran partido", remarcó.

En lo relacionado a las ausencias de Arturo Vidal y Leonardo Gil, dijo que "son importantes los que no estuvieron hoy, pero el equipo hizo un partido muy bueno y completo".

"Allá, al jugar de visitante en el Maracaná, el equipo merecía empatar, hizo un gran partido, eso fue reconocido hasta por los rivales, que ningún equipo iba a presionarlos como lo hizo allá en su cancha y hoy fue similar", explicó.

"La presión fue en todo momento, sabemos que es un equipo que siempre intenta jugar y nosotros jugamos con mucho riesgo porque había mucho espacio en la espalda. Robamos muchas veces y provocamos muchas situaciones de gol. Hoy fue más claro que allá (...) sostener 90 minutos la presión no es fácil, menos contra este rival, creo que merecíamos más. El equipo merecía ganar y no perder. El fútbol es muy injusto y hay que reponerse, estar bien, porque el equipo hizo un gran partido hoy", subrayó.

"No sé si muchas veces viste en este estadio una diferencia tan grande con un equipo de jerarquía enorme, tenemos jugadores jóvenes que tienen poca experiencia y hoy no se notó. Sometimos al rival, no es fácil... los partidos de copa se generan tres o cuatro situaciones por partido entre los dos equipos, son muy cerrados y hoy hubo una diferencia enorme", destacó.

"Me siento orgulloso de lo que hicimos hoy. No es fácil someter así al rival como lo hicimos hoy", señaló.