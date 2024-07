Toni Kroos: "No creo que sea mi último partido"

El alemán Toni Kroos avisó este miércoles a España y aseguró que su selección "tiene mucho que ofrecer" y que éste no será su último partido como futbolista profesional.

Kroos se refirió a las declaraciones de Joselu de este mismo miércoles, en las que el delantero de Real Madrid dijo que esperaba el retiro de su excompañero en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que disputarán este viernes en Sttutgart.

"No he traído ningún pastel para ustedes. No creo que sea mi último partido y nos volveremos a ver", dijo a la prensa desde la concentración del equipo.

"Es normal que diga eso (Joselu), quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así. No me querían retirar en el Madrid porque son mis amigos", añadió.

El jugador, inevitablemente y aunque asegure que no crea que sea su último partido, tiene presente que puede estar ante el final, aunque no le afecte.

"Lo tienes en la cabeza, pero es una motivación. En los octavos podía ser el último, no me ha molestado, es una motivación grande que tengo, lo de alargarlo lo máximo posible, ojalá hasta el final. Era mi decisión, puedo vivir muy bien con ella. Intentaré estar aquí hasta el final y si no es así pues estaré feliz sin el fútbol después. Pero ojalá que tarde un poco más", dijo.