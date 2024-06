[Video] Jugadores ucranianos recordaron la invasión rusa con un mensaje previo a la Euro

Los jugadores de la selección de Ucrania, que disputarán la Eurocopa de fútbol de Alemania, recordaron en un mensaje publicado en redes sociales que su país está en guerra, y aunque "le gustaría acoger la competición", su nación "está luchando por la libertad".

En dicho mensaje, publicado en la cuenta de la red social X de la Federación de Ucrania de Fútbol, aparecen jugadores como Andriy Lunin, portero de Real Madrid, o Mijailo Mudrik, delantero de Chelsea.

Ambos recordaron que vienen de la región de Járkov (noreste), una de las zonas que desde hace semanas sufre los peores castigos que inflige el Ejército de Rusia al país gobernado por Volodímir Zelensky.

Por su parte, Mykola Shaparenko, de Dinamo de Kiev, subrayó en ese mensaje que su pueblo, Velika Novosilka, fue "completamente destruido por Rusia", mientras que Mykola Matvienko, zaguero de Shaktar Donetsk, recordó que viene de Crimea, península ilegalmente anexionada por el país de Vladimir Putin en 2014.

Así, hasta 13 jugadores dieron cuenta de sus orígenes, "poblaciones que se han visto afectadas por la agresión rusa, están dañadas o han sido temporalmente ocupadas", según indica el mensaje que acompaña al emotivo vídeo, que dura un minuto y medio y en el que se pide el apoyo al equipo que entrena Serhiy Rebrov.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS