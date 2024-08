Chileno Fernando Cifuentes se convirtió en el mejor maestro Pokémon del mundo

El chileno de 18 años Fernando Cifuentes se proclamó campeón del "Master Finals" de Pokémon TCG tras vencer en la final del evento disputado en Hawái al japonés Seinosuke Shikokawa.

El chileno se refirió a su emocionante triunfo: "Me siento muy bien, viva Chile. Quiero agradecer a mi papá y a mi hermano, además de toda la gente de Iquique y de todo el país".

Fernando se convirtió en el primer chileno en llegar a una final y en ganarla en el campeonato mundial de cartas Pokémon.

En la presente edición del evento participaron 74 chilenos, siendo el cuarto país con más competidores.

Congratulations to Fernando Cifuentes for becoming your #PokemonTCG Masters Division World Champion! #PokemonWorlds pic.twitter.com/4mXgnNlsG7