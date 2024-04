El dramático testimonio de periodista de ESPN que dejó programa de radio por Parkinson

El reconocido periodista argentino Emiliano Pinsón realizó un dramático relato al anunciar que, debido a una grave enfermedad que padece, tendrá que dejar el programa radial en el que participaba.

El profesional informó este lunes en el programa trasandino Arriba Carajo de DSports Radio, que era su última participación, dado que "el jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me vieron bien".

"Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio. Es uno que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá", explicó Pinsón, trambién periodista de ESPN.

Asimismo, el periodista comentó que "mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza. Cada vez estoy teniendo menos fuerza y es muy invasivo".

"Si uno lee los libros, me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse. En la generalidad quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al hablar. No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no fuera así, pero puede pasar", indicó.

Pinsón dio cuenta que se enfocará en el tratamiento de su enfermedad y el pedido de su médico: "Una vida de cura: levantarte, dormir y comer bien, y hacer ejercicios. No me quedan muchas chances que dejar el programa y tomar la medicación. Lo hablé con la radio y me dijeron que hiciera lo que quisiera. Yo no me quiero jubilar, quiero seguir laburando, por eso presentamos ideas nuevas. En la TV también voy a seguir".

"Sigo con estudios con mi gastroenteróloga. A estas alturas no me interesa más la plata. Voy a estar junto a mi mujer, para pelearla con ella. Voy a empezar con un bastón y después pasaré a una silla de ruedas. Espero que sea una como la de Splinter, que era una copada. No es el final que hubiese querido", relató el profesional argentino, que no ocultó su tristeza al contra lo difícil que fue hablar del tema con sus hijos y su pareja.

Finalmente, aseguró que pese a las dificultades, tratará de "enfrentar al Parkinson de la mejor manera. No quiero dar lástima. Estaré peleando como tantos que han peleado".