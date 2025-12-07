Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez
Alexis Sánchez recibió la visita de José Pedro Fuenzalida antes del partido de Sevilla
El tocopillano destacó la amistad que mantiene con el "Chapita".
Ad portas del partido de Sevilla este domingo ante Valencia, como visita por la liga española, Alexis Sánchez tuvo la especial visita de otro bicampeón con La Roja: José Pedro Fuenzalida.
El tocopillano compartió una postal junto al "Chapita" en tierras valencianas. "El tiempo pasa, pero la amistad sigue. Gracias por la visita, amigo", escribió.
Además, Sánchez subió a Instagram otra fotografía recordando la conquista de la Copa América Centenario en 2016, con ambos celebrando en el camarín junto al trofeo.